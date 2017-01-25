В ростовской администрации произошли кадровые изменения

Заместителем главы администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам с 25 января назначен Дмитрий Станиславович Мамелко. Об этом сообщает пресс-служба администрации южной столицы.

Дмитрий Мамелко родился 24 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону, в 2007 году окончил Южный федеральный университет по специальности «Менеджмент организации» с присвоением квалификации «менеджер». В 2012 году окончил Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2004 году маркетологом закрытого акционерного общества «Южная Автомобильная Компания». С 2005 по 2008 годы работал в обществе с ограниченной ответственностью «ЮгАвтоснаб-Сервис» на должностях менеджера по продажам, начальника отдела продаж, коммерческого директора.

С 2008 по 2009 годы – директор общества с ограниченной ответственностью «Спецшахтопроходка». С 2009 по 2014 годы занимал должность главного специалиста отдела промышленного освоения водных биоресурсов, производства рыбопродукции и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, отдела промысла и рыбопереработки Департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области, затем Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

С 2014 по 2016 годы работал помощником министра — главным специалистом отдела кадровой и организационной работы Министерства транспорта Ростовской области.