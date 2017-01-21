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ОБЩЕСТВО

В ростовской филармонии звучит русско-американский джаз

21:24 Пятница, 20.01.2017

В эти минуты в ростовской филармонии звучит джаз.»Музыку свободных людей» сегодня исполняют американский вокалист и композитор Джей ди Уолтер и донская певица Оксана Ференчук. Аккомпанимирует пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга Андрей Кондаков. В программе — известные джазовые композиции и авторские интерпретации на разных языках. Русско-американское трио обещает много сюрпризов и импровизаций, без которых трудно представить это музыкальное направление.

«Это песни, они очень личные — о женской душе, возможно, о моих корнях, то, что я смогла принести в эту многогранную джазовую музыку», — говорит джазовая вокалистка Оксана Ференчук.

«Ростов очень особенный город для меня, и я лично думаю, что здесь лучшее в России джазовое образование, а может, и лучшее в мире. Здесь замечательные школы, многие студенты приезжают к нам в Европейскую консерваторию учиться, и затем приезжают в Нью-Йорк. Я считаю, это великолепно», — говорит джазовый вокалист, композитор Джей ди Уолтер.

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