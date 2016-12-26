В Ростовской консерватории вспоминают погибших студентов
Видео, которое только что поступило из Ростовской консерватории. Напомним, в авиакатастрофе в Краснодарском крае погибли сразу два ее студента.
«Когда Володя приезжал на сессии, как студенту ему цены не было. О таких студентах педагоги обычно мечтают — все выучено, по-военному все точно и готово. А второй мальчик, глядя на Володю, тоже выразил желание тоже здесь учиться. Приходил, прослушивался. Мы его взяли учиться», — рассказал доцент кафедры сольного пения Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Александр Мусиенко.
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