В Ростовской области до конца года капитально обновят 919 домов

Из общественной копилки собственников многоквартирных домов Ростовской области в этом году будет потрачено 3 миллиарда 260 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют больше 900 домов. Крыши, фасады, фундаменты, подвалы, инженерные системы — всё, что в одиночку собственники не потянут. Правительство региона устанавливает размер взноса ежегодно, эта цифра растёт.

В доме, построенном пленными немцами в 1950 годах прошлого века, Сергей Хромушин живет лет 40 и, говорит, здесь ни разу тут не делали капитальный ремонт.

«Совсем ничего не делали, сами жильцы подкрашивают. Нужно убирать, штукатурить», — отмечает житель дома по улице Мира, 18 Сергей Хромушин.

И штукатурить, и менять кровлю теперь будут профессиональные строители. Дом №18 на улице Мира стал одним из первых в Гуково, куда дошел капремонт. Самой серьезной работы требует крыша.

«Любой капитальный ремонт сложнее в производстве, чем любое строительство. Тем более, если жильцы не отселяются. Однако в работе применяются новые материалы и технологии», — комментирует генеральный директор строительной компании Вячеслав Васичкин.

В нынешнем году в Ростовской области будет отремонтировано 919 многоквартирных домов. По данным министерства ЖКХ, обойдется это собственникам в 3 миллиарда 260 миллионов рублей.

«В текущем году планируем обновить 919 домов. В 2015 и 2016 годах ремонт сделали в 780 многоэтажках. Если посмотреть на перспективу, то в 2018-2019 годах у нас также будет наблюдаться рост: более 1 тысячи 600 домов в 2018 году и 1 тысяча 900 в 2019 году», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

С декабря 2016 года минимальный размер взносов за капитальный ремонт собственников жилья в многоквартирном доме составляет 7 рублей 17 копеек за квадратный метр. Платеж можно вносить либо в Фонд капитального ремонта, либо создавать отдельные спецсчета.