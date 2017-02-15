В Ростовской области МЧС развернуло 11 пунктов обогрева
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ростовской области на более опасных участках федеральных трасс развернуто 11 пунктов обогрева для водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ведомство сообщает, что также на наиболее опасных участках дорог М-4, М-23 и М-21 организовано дежурство оперативных групп гарнизонов пожарной охраны, которые осуществляют мониторинг обстановки.
К работе по стабилизации обстановки на дорогах области привлечены 206 человек личного состава и 139 единиц техники.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях создан межведомственный оперативный штаб, специалисты которого непрерывно мониторят состояние и пропускной режим федеральных дорог.
Для оказания помощи большегрузным автомобилям организовано дежурство четырех тягачей.
Главное управление МЧС России по Ростовской области советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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