В Ростовской области намерены выйти на советские объёмы производства рыбы

Правительство Дона выделяет деньги на восстановление рек и прудов. В планах выйти на советские объёмы производства рыбы, это больше 30 тысяч тонн.

Сеголетки — молодняк рыбы- выращивают в детских садах Миусского лимана, в Неклиновском районе. После чего уже осенью юную поросль пересаживают в зимовалые пруды. За «детьми» присматривают рабочие бригады, чтобы не было заморов, рыба хорошо сохранилась и уже весной её можно было перевезти в водохранилище для дальнейшего выращивания и продажи.

В этом году, говорит главный рыбовод хозяйства, было позднее зарыбление из-за холодной погоды и дождей в июне.

«Довести карпа до 60 граммов, толстолоба до 30. Будем стараться, чтобы получилась качественная рыба. Если детки с самого маленького размера начинают хорошо, значит они и в будущем быстрее расти будут», — отмечает главный рыбовод ЗАО «Миусский лиман» Неклиновского района Василий Дугин.

А на рыбоперерабатывающем предприятии «Русский берег» занимаются производством рыбного филе, тушек, а также заморозкой рыбы. Технолог Валентина Гордейко делится секретом: именно благодаря развитой логистике и солидному ассортименту — более 30 видов продукции — работникам предприятия удаётся поддерживать партнёрские отношения с клиентами в дальних северных регионах. На одном участке разделки здесь в смену перерабатывают от 10 до 15 тонн сырья.

Всего же в Ростовской области в прудовых хозяйствах в 2016 году произведено 20,5 тысяч тонн рыбы. В этом году, делятся переработчики, долджы собрать не меньше. Кстати, более половины донской рыбы — а это 15-17 тысяч тонн -перерабатывается на местных предприятиях.

«Регион помогает, выделяются субсидии около 250 миллионов рублей. Губернатор рассматривает другие предложения, они есть. Наша задача — выйти на те объёмы, которые мы производили в советский период, это порядка 32 тысяч тонн рыбы в год», — комментирует первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Это возможно при дополнительном финансировании мелиоративных работ восстановления донских прудов, а также выделении денег на зарыбления водохранилищ Манычского каскада. Для этого потребуется от трёх до пяти лет.