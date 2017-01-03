В Ростовской области обокрали турагентство

Полицейские Сальского района Ростовской области оперативно раскрыли кражу. Как сообщили в ведомстве, из офиса одного из туристических агентств города Сальска ночью злоумышленник похитил выручку — более 60 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого и быстро задержала его. Им оказался 26-летний мужчина. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.