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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростовской области обокрали турагентство

18:17 Вторник, 03.01.2017

Полицейские Сальского района Ростовской области оперативно раскрыли кражу. Как сообщили в ведомстве, из офиса одного из туристических агентств города Сальска ночью злоумышленник похитил выручку — более 60 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемого и быстро задержала его. Им оказался 26-летний мужчина. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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