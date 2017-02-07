Декорации к фильму ‘Тихий Дон’ станут музеем

В Ростовской области появится музей, в котором можно будет почувствовать дух настоящей казачьей семьи. Это будет целый комплекс, и обустраивают его сейчас в Константиновском районе. Здесь уже выросла казачья станица, причем жителей этих хат знают абсолютно все. О ком речь и когда можно будет пройтись по улочкам нового-старого поселения?

Те самые ворота, ведущие к дому Мелеховых. Декорации фильма «Тихий дон» 2015 года перевезли из станицы Еланской в хутор Старозолотовский Константиновского района. Переправляли по частям, а здесь на месте собирали как конструктор.

Внутри все также, как в фильме. Мебель, одежда и посуда. Есть даже фотографии актеров в образе донских казаков и казачек. На фоне домов Мелеховых и Астаховых выделяется дом Коршуновых. Он не только самый богатый, в нем есть ещё и действующая печь. У Коршуновых было много роскошных по тем временам вещей: зеркало, ковры, фарфоровая посуда и часы. Они, кстати, из той самой эпохи и до сих пор идут.

Воссоздавать казачий быть в Старозолотовском начали ещё семь лет назад. Реставрировали старые хуторские постройки, а теперь декорации фильма превратили эту территорию в полноценный исторический музей.

«Фильм закончился, все уехали. Декорации остались. Могие в поле были сооружены, их нужно было охранять, они ветшать начали. Мы эти декорации сохранили и забрали, сейчас все воссоздаем», — рассказывает общественный деятель Али Узденов.

Этой весной планируется открытие музейного комплекса. Его ядром, говорят организаторы, будет роман «Тихий Дон». Посетители смогут увидеть своими глазами, как жили шолоховские герои.