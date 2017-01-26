В Ростовской области открыли еще одну кооперативную аптеку

В селе Песчанокопском открыта кооперативная аптека. Учитывая наказы пайщиков и жителей района, проведена большая работа: завезено необходимое оборудование, рабочие места оснащены электронным терминалом, введены скидочные карты для пайщиков. Все это позволит оперативно заказывать и доставлять необходимые лекарственные препараты по заявке сельских жителей. Напомним, это пятая на Дону аптека, открытая ростовским Облпотребсоюзом.

«Мы поддерживаем здоровую конкуренцию. Тем более сегодня, сделав мониторинг, цена, конечно, гораздо ниже всех аптек, которые у нас есть. Мы надеемся на улучшение качества обслуживания населения. Для нас это важно и значимо. И дополнительно мы получаем три рабочих места. Мы просим ещё в двух сельских поселениях открыть такие социальные аптеки», — говорит глава Администрации Песчанокопского района Александр Зубов.