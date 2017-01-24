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ОБЩЕСТВО

В Ростовской области ожидается нашествие вредителей леса

13:32 Вторник, 24.01.2017

В 2017 году в Ростовской области ожидается нашествие вредителей леса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия» МЧС. По прогнозам экспертов, в зоне риска в этом году находятся помимо донского региона Краснодарский край, Волгоградская область и республика Адыгея на юге страны. Всего же пострадать могут 27 регионов. Вредные насекомые и грызуны пагубно сказываются на лесах: значительные площади древонасаждений могут быть повреждены, нарушены их прирост и плодоношение.
«Высокая численность и вредоносность вредителей леса ожидается на территории Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов», — цитирует информагентство «Антистихию».

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