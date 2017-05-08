В Ростовской области перезахоронили 46 человек, шестеро из них установлены, причём трое из них — это экипаж самолёта, который бомбил фашистов на Самбекских высотах. Эти трое были представлены к награде, но не получили ее. Сейчас поисковики и правительство области будут ходатайствовать перед министерством обороны, чтобы награды передать родственникам. Это первая братская могила на будущей аллее героев будущего музейного комплекса «Самбекские Высоты». На месте события был и фотокорреспондент ГТРК «Дон-ТР» Аркадий Будницкий.