В Ростовской области перезахоронили 46 советских воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ростовской области перезахоронили 46 человек, шестеро из них установлены, причём трое из них — это экипаж самолёта, который бомбил фашистов на Самбекских высотах. Эти трое были представлены к награде, но не получили ее. Сейчас поисковики и правительство области будут ходатайствовать перед министерством обороны, чтобы награды передать родственникам. Это первая братская могила на будущей аллее героев будущего музейного комплекса «Самбекские Высоты». На месте события был и фотокорреспондент ГТРК «Дон-ТР» Аркадий Будницкий.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.