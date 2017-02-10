В Ростовской области поднимут стоимость проезда в электричках

Уже завтра за одну зону — это 10 километров пути — придётся заплатить на полтора рубля больше. Цена проезда составит 17 рублей 50 копеек. Добавим, в прошлый раз стоимость билета увеличили в апреле 2016 года. Тогда тариф изменился на один рубль.