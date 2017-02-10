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ОБЩЕСТВО

В Ростовской области поднимут стоимость проезда в электричках

11:56 Пятница, 10.02.2017

Уже завтра за одну зону — это 10 километров пути — придётся заплатить на полтора рубля больше. Цена проезда составит 17 рублей 50 копеек. Добавим, в прошлый раз стоимость билета увеличили в апреле 2016 года. Тогда тариф изменился на один рубль.

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