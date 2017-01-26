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ОБЩЕСТВО

В Ростовской области построили новую линию электропередач ‘Шахты – Донецкая’

14:35 Четверг, 26.01.2017

На Дону построена новоя линия электропередач «Шахты – Донецкая». Она расширит схему энергоснабжения севера Ростовской области и позволит создать энергокольцо 220 кВ.

По информации портала «Энергоньюс», это существенно повысит стабильность электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий Каменского района. Протяженность новой линии составляет 86 километров.

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