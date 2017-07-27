В Ростовской области снимают премьеру донского кинокластера

Донской кинокластер готовит свою премьеру. Сегодня в Таганроге продолжаются съёмки сериала «Смотритель маяка». Будет рассказана история России 1914 года, когда уже всё живое ощущало приход Первой мировой войны. Несколько серий было отснято и в донской столице, на ростовской набережной.

Для съемок учебно-тренировочное судно, стоящее на приколе на реке Дон, превратили в броненосец «Иоанн Златоуст». Операторский кран снимает так, чтобы строящийся стадион не попадал в кадр — всё-таки история в сериале «Смотритель маяка» разворачивается накануне Первой мировой войны.

По сценарию, на броненосец прибудет красавица Мари. Она будет петь чарующие русские романсы. А моряки в ответ станцуют «Яблочко». Но это — только видимая часть. Тайные шпионские страсти разгораются. Дон кишит германскими агентами.

«Моя героиня выдаёт себя не за ту, кем она является. Я просматривала работы не осовремененные сейчас, а работы приближенные к тому времени. И, конечно, у меня есть прототип — любимый, русский, яркий — это Миледи. Потому что, как мне кажется, это наиболее похожий по характеру и темпераменту образ», — говорит актриса Александра Богданова.

Предотвращать диверсию в Крыму, предусмотренную сценарием, позже приедут столичные актёры Максим Дрозд и Егор Бероев. А сейчас режиссёр задействовал местных жителей — одновременно более 30-ти человек изображают моряков.

«Наша история происходит в 1914 году, накануне Первой мировой войны, когда ощущение надвигающейся опасности достигло своего максимального апогея и люди, живущие в это время, прекрасно это ощущают и чувствуют. Наверное, самый главный драматизм в этом», — говорит режиссёр Павел Дроздов.

Сериал «Смотритель маяка» — первый опыт работы донского кинокластера. Ростовчане занимаются организацией производства. Креатив — на плечах москвичей. Результат — 12 серий — мы увидим осенью следующего года.