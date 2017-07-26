В Ростовской области утвердили перечень особо ценных сельхозугодий
Перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий утвержден на Дону. Документ подписал глава региона Василий Голубев. В список включили 56 участков. Они принадлежат донским научно-исследовательским учреждениям. Теперь использовать эти гектары в других целях запрещено.
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