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ОБЩЕСТВО

В Ростовской области утвердили перечень особо ценных сельхозугодий

10:20 Среда, 26.07.2017

Перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий утвержден на Дону. Документ подписал глава региона Василий Голубев. В список включили 56 участков. Они принадлежат донским научно-исследовательским учреждениям. Теперь использовать эти гектары в других целях запрещено.

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