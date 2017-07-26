В Ростовской области утвердили перечень особо ценных сельхозугодий

Перечень особо ценных продуктивных сельхозугодий утвержден на Дону. Документ подписал глава региона Василий Голубев. В список включили 56 участков. Они принадлежат донским научно-исследовательским учреждениям. Теперь использовать эти гектары в других целях запрещено.