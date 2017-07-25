В Ростовской области впервые прошли военно-патриотические сборы «Честь имею! Донская застава-2017″

Впервые в Ростовской области прошли военно-патриотические сборы «Честь имею! Донская застава», организованные центром «Вымпел». 64 школьника с разных уголков России приехали на Дон, чтобы получить знаки отличия от ФСБ и ФСО. Подростки провели две недели в практически полевых условиях. Их не только учили разводить костры и делать топоры из кремния, но и обучали. Впервые для участников сбора провели уроки истории, а также экскурсии и мастер-классы. После сборов ребята получили васильковый берет — особую награду за проявленное мужество и выносливость.

«В Ростовской области мы давно хотели провести лагерь, потому что хотим в тепло, в основном это дети с севера, в массе своей, и они, конечно, не хотят ехать в Архангельск. Место потрясающее, природа, воздух, заинтересованные в нас люди, просто нас здесь хорошо принимают во всех отношениях», — рассказала заместитель директора военно-патриотического центра «Вымпел» (г.Москва) Наталья Дубровина.