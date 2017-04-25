В Ростовской области вспомнили события битвы на Миус-фронте

Донская земля вспомнила одно из самых кровопролитных и поворотных в истории Великой Отечественной войны сражений — битву на Миус-фронте. Взятие этого оборонительного рубежа вермахта, протянувшегося на 100 километров — от донского Самбека до украинского Красного Луча — дался нам огромными жертвами: потери Красной армии составили более 800 тысяч человек. Каким трудом далась победа, совсем скоро расскажет музей «Самбекские высоты» — первый камень в его строительство как раз закладывают под Таганрогом в эти минуты. А накануне в Куйбышевском районе захоронили останки тех, кто отдал за прорыв свои жизни.

Куйбышевский район. У мемориала павшим солдатам Великой Отечественной в 17 гробах лежат останки бойцов безвестных — павших буквально в полукилометре от этого места — при попытке прорвать линию Миус-фронта.

«Несмотря на мины, они шли вперед на доты, на выстрелы. И погибли, буквально не дойдя несколько метров до вражеских окопов. Вот так мы их и нашли», — говорит руководитель ростовской региональной поисковой общественной организации «Миус фронт» Андрей Кудряков.

У села Русского поисковики нашли павших бойцов шахтерской бригады из Горловки. Теперь, спустя 72 года, останки 155 советских солдат предают земле со всеми почестями. Правда имен павших узнать так и не удалось. Поисковики уверены, что в этой местности бойцы Горловской бригады не будут последними из найденных. Дело в том, что село Русское было одним сплошным укрепрайоном и бои тут шли ожесточенные. А значит и погибших даже не сотни, а тысячи.

«Если смотреть по фотосъемке 41-43 года, каждая улица была окопной линией. То есть это один большой плацдарм», — говорит член ростовской региональной поисковой общественной организации «Миус фронт» Михаил Бугунаев.

В октябре 41-го, после успешного освобождения Ростова, Миусские высоты стали непреодолимым препятствием на пути Красной армии. 104 километра земли были заняты немецкими укреплениями. Два года фашисты не пускали нас в Донбасс. Непрерывные бои шли здесь 445 суток. А погибшими и ранеными здесь остались 839 тысяч 818 русских бойцов. Это официальные цифры. Историки говорят, что на каждый метр земли здесь как минимум три покойника.

Прорвать оборону Миус-фронта удалось лишь в конце августа 43-го. В финальный штурм советские главнокомандующие бросили почти пять с половиной тысяч единиц артиллерии. И прорыв этот стал новой вехой в ходе войны.

«После Сталинграда, освобождения Северного Кавказа и после Курской дуги это, пожалуй, была важнейшая победа Красной армии в переломный 43 год. Она открыла нам выход на Украину, в Крым, на Балканы и позволила нашему флоту существенно помогать на Черном и Азовском морях», — говорит научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Владимир Афанасенко.

На том же месте, где и солдат с Донбасса — в Куйбышеве — поисковики нашли еще двух бойцов из-под Тулы и Смоленска. Имена удалось установить. Пали красноармейцы в феврале 43-го когда. Вместо «солдатских книжек» в ходу были медальоны — к ним время милосерднее, чем к бумаге.

Стоит сказать, что один из двух опознанных — Александр Фомичев — имел бронь, то есть мог не идти на фронт. Он был председателем колхоза под Тулой, была жена и дети, но решил уйти добровольцем, сказав родне: «Ведь я — пример. На меня равняются люди». Вслед за Фомичевым на фронт ушли все мужчины его деревни. Правда как и председатель, почти все сложили головы на полях сражений. Поисковики уже связались с родными павших красноармейцев. Сейчас решается вопрос о передаче останков.

«Надо сказать слова признательности нашим поисковикам, которые работают и находят эти неизвестные захоронения. Находятся имена людей, которые погибли», — говорит депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Гребенюк.

На сегодняшний день из земли Миусского фронта поисковики подняли останки более 6000 солдат. По оценкам историков, около 100 тысяч еще покоятся там. В Неклиновском районе обнаружить захоронение времен войны помог случай. На него наткнулись рабочие, которые устанавливали рекламный щит в селе Екатериновка. Это произошло буквально в сантиметрах от автобусной остановки на улице Морской.

Представители поискового отряда «Последний след войны», прибывшие на место, провели раскопки и подняли на поверхность останки советского солдата. Рядом с павшим нашли множество патронов. Рассказывают, у бойца не хватает руки — скорее всего, оторвало взрывом. Кроме того, тело было придавлено колесом военного автомобиля. Личность установить не удалось — жетон не нашли.

«Он будет похоронен к 9 мая возле «Самбековских высот» как неизвестный солдат», — говорит председатель ростовской областной поисково-патриотической организации «Последний след войны» Игорь Третьяков.

Поисковики говорят: теперь проведут здесь масштабные раскопки. Тем более, что у каждой находки в скором времени появится постоянное пристанище. Рядом с мемориалом «Самбекские высоты» заложили первый камень в основание музея, посвященного событиям Миусского прорыва. По примерным подсчетам, он займет около двух гектаров — будут и смотровые площадки, и памятники, и места скорби.

«Он даст возможность всем семьям, чьи родные люди не вернулись с рубежей Миус-фронта — а у нас таких на Дону десятки тысяч — отдать сюда из личных архивов фотографии, похоронки, награды, личные сохранившиеся вещи «, — говорит научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Владимир Афанасенко.

Работы планировали завершить к Юбилею победы, но сроки сместили. Однако, считают историки, главное, что такое место будет, и память о великом подвиге не затеряется во времени.