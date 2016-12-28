В Ростовской области выявлен 32 случай бешенства

Заболевание зарегистрировано на территории Митякинского охотхозяйства в Тарасовском районе области. Бешенство обнаружили у волка во время плановых исследований на особо опасные болезни животных. Теперь ветспециалисты проводят санитарные мероприятия по ликвидации инфекции. В ближайшее время в охотхозяйстве объявят карантин. Охота будет запрещена на два месяца.