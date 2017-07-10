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ОБЩЕСТВО

В Ростовском кафедральном соборе выполнили значительную часть реставрационных работ

16:21 Понедельник, 10.07.2017

Значительная часть реставрационных работ в Ростовском кафедральном соборе уже выполнена. Ход ремонта проверил губернатор Василий Голубев. Усилены несущие конструкции, заменены купола, завершается ремонт фасада. В подкупольном пространстве храма начали реставрацию росписи. Также идут монтажные и художественные работы внутри здания. Их контролируют специалисты ростовской епархии. Кафедральный собор является памятником архитектуры. Все работы по его восстановлению ведут за счёт пожертвований жителей Дона.

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