В Ростовском кафедральном соборе выполнили значительную часть реставрационных работ

Значительная часть реставрационных работ в Ростовском кафедральном соборе уже выполнена. Ход ремонта проверил губернатор Василий Голубев. Усилены несущие конструкции, заменены купола, завершается ремонт фасада. В подкупольном пространстве храма начали реставрацию росписи. Также идут монтажные и художественные работы внутри здания. Их контролируют специалисты ростовской епархии. Кафедральный собор является памятником архитектуры. Все работы по его восстановлению ведут за счёт пожертвований жителей Дона.