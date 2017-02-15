В Ростовском музее ИЗО раскрывают ‘Тайны вдохновения’
В Ростовском музее изобразительных искусств представлена персональная выставка Валерия Халилова. Художник выступает под псевдонимом Валерий Хали. Он — профессиональный врач, но всю жизнь увлечен творчеством. Любит экспериментировать в разных техниках и жанрах, не раз участвовал в областных и всероссийских выставках. Эта экспозиция, признается мастер, новый этап в его жизни и творчестве.
«Мой папа был художником, он с пяти лет дал мне в руки карандаш, и это определило мое отношение к творчеству. Пейзажи, натюрморты. Дорога на Старочеркасск, Калузаево, Вешенская — рисую наш любимый донской край, родные просторы», — рассказывает художник Валерий Хали.
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Побывала на выставке В. Хали, работы очень яркие, необыкновенно великолепные, эмоциональные, отражающие Жизнь, Любовь, Красоту.