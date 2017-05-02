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ОБЩЕСТВО

В ростовском парке Горького выступили человек-пружина и загадочный фокусник

13:12 Вторник, 02.05.2017

Загадочного фокусника, человека-пружину, жонглера, клоуна Тапочка можно было увидеть на торжестве в парке имени Максима Горького. Развлекательную программу для юных жителей Ростова-на-Дону подготовили артисты одной из молодежных студий города. Концерт прошёл в честь Дня рождения творческого центра. Чтобы порадовать юных горожан на сцену вышли руководители и воспитанники молодёжной студии. Самым юным участникам выступления только исполнилось два года.

«Мы обучаем игровым практикам, актерскому мастерству, написанию сценариев, занимаются у нас полгода. В будущем планируем радовать окружающих интересными программами и хорошими концертными номерами. Также хотим продолжать обучать нашу молодежь», — пояснила руководитель молодежной студии детской анимации Ангелина Резван.

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