В ростовском парке имени 1 мая пройдет литературный праздник

19 августа с 10 до 13 часов в ростовском парке имени 1 мая состоится литературный праздник «Остров непрочитанных книг». Как сообщает сайт городской администрации, для детей будут организованы тематические площадки, ярмарки, фотовыставки, веселые конкурсы и викторины.

Юные художники смогут принять участие в конкурсе рисунков «Герои книг играют в футбол». А на творческом острове «Креатив-лаборатория» для маленьких ростовчан проведут мастер-классы по изготовлению бумажных цветов с сюрпризом, оригами.