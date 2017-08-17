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ОБЩЕСТВО

В ростовском парке имени 1 мая пройдет литературный праздник

13:28 Четверг, 17.08.2017

19 августа с 10 до 13 часов в ростовском парке имени 1 мая состоится литературный праздник «Остров непрочитанных книг». Как сообщает сайт городской администрации, для детей будут организованы тематические площадки, ярмарки, фотовыставки, веселые конкурсы и викторины.

Юные художники смогут принять участие в конкурсе рисунков «Герои книг играют в футбол». А на творческом острове «Креатив-лаборатория» для маленьких ростовчан проведут мастер-классы по изготовлению бумажных цветов с сюрпризом, оригами.

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