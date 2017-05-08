В ростовском трамвае спели ‘Катюшу’

В Ростове-на-Дону пассажиры одного из городских трамваев стали участниками флешмоба. Вместе спели песню времен войны ‘Катюша’. Организатором акции стал ресурс «Ростовский Городской Транспорт» и один из водителей ростовской транспортной компании.

«Группа молодых людей зашла в трамвай, следующий по маршруту №1, на одной из центральных остановок Ростова-на-Дону и стала исполнять одну из любимых песен фронтовиков Великой Отечественной войны. В процессе исполнения пассажиры, которые ехали в трамвае, подхватили начинание участников акции и отметили свою поездку душевным исполнением известной песни», — отмечается в сообщении портала «Ростовский городской транспорт».

