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ОБЩЕСТВО

В Ростовском цирке началось голосование за лучший памятник Олегу Попову

12:11 Понедельник, 30.01.2017

Познакомиться с макетами и выбрать понравившийся зрители могут до начала представлений и во время антракта. Акцент сделан именно на живое голосование. Но высказать свое мнение и обсудить будущий памятник «солнечному клоуну» можно и в Интернете, говорят в оргкомитете конкурса.

Из всех вариантов, что прислали в Ростовский цирк, организаторы отобрали три. Макет знаменитого Зураба Церетили в финальную тройку не вошел. Голосование продлится до середины февраля.

«Проголосовала за третий номер. Он мне понравился визуально, потому что больше всего напоминает Олега Попова. Очень рада, что в нашем городе появится памятник, посвященный такому знаменитому клоуну», — говорит Вера Вороная.

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