В ростовском училище Олимпийского резерва проходит торжественный вечер

Особенный день для спортсменов училища Олимпийского резерва. Считанные минуты остаются до начала спортивного вечера, который посвящен итогам 2016 года.

«Год был очень напряженный и плодотворный, прежде вего это Олимпиада. Мы для себя установили такой неофициальный рекорд по олимпийским медалям. Столько результатов с Олимпийских игр мы еще не получали никогда. По итогам Рио-де-Жанейро у нас пять золотых и три серебряных медали», — говорит директор ростовского областного училища олимпийского резерва Андрей Шляпников.

В актовом зале училища будут награждать лучших спортсменов, тренеров и назовут лучшие отделения училища Олимпийского резерва. В списке награжденных такие имена как Анна Седойкина, Екатерина Ильина, Анна Сень. Среди тех, кто получит награды, есть пятиборцы, легкоатлеты, пловцы и борцы.

«Хотелось бы, конечно, еще лучшие результаты на международных стартах, потому что внутри России уже получается хорошо бороться, а на крупных стартах еще не был готов и не показал достойного результата», — говорит серебряный призер чемпионата России по греко-римской борьбе Илья Ермоленко.

Поздравлять спортсменов будет министр спорта Ростовской области, весь директорат училища Олимпийского резерва, а также выпускники — известные спортсмены. Уже известны три лучших отделения, которые будут названы — это отделения гандбола, греко-римской борьбы и отделение плавания.

Среди награждаемых есть и паралимпийцы.

«Такие мероприятия нужно проводить чаще, это необходимо. Чтобы другие тянулись, хотели заниматься. Потому что сложно совмещать учебу, спорт, тем более в училище Олимпийского резерва, где спорт должен быть на порядок выше, чем в других вузах, ведь это в дальнейшем может стать твоей работой», — говорит золотой призёр Всероссийских соревнований по видам спорта, включённым в программу паралимпийских в Рио-де-Жанейро Александр Ельмин.

Поздравлять спортсменов будут и их коллеги. Для них подготовили множество различных номеров — песни, танцы, стихи.