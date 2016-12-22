В ростовском зоопарке открыли обновленный террариум

Змеи и крокодилы возвращаются в ростовский зоопарк. После долгого — почти 15-летнего отсутствия — в зоосаде возрождается террариум. И увидеть в нем можно будет очень редких рептилий.

Техасские змеи, королевские питоны, зеленые игуаны и другие рептилии обрели свой дом в донской столице. В ростовском зоопарке террариум был закрыт 14 лет. И наконец вновь открывает свои двери. В отремонтированном помещении более 40 видов рептилий, из которых самая длинная — пятиметровый питон. Необходимый микроклимат создается в каждом террариуме, чтобы даже самая капризная змея чувствовала себя комфортно.

«Они все в основном из Южной Америки. Есть представители Северной Америки. Поэтому климат соответствующий — теплый, влажный. В террариумах есть холодные, теплые места, чтобы животные могли сами себе выбирать более удобное положение», — говорит герпетолог Людмила Орлова.

Самый большой обитатель ростовского террариума — 40-летний сиамский крокодил Люцифер. Это вид занесен в Красную книгу — в мире их осталось всего 5 тысяч, и ростовский крокодил один из них. Возможно, в скором времени Люцифер будет наслаждаться теплом не только в бассейне террариума, но и греться под летним ростовским солнцем.

«Одна из следующих стадий развития экспозиции террариума — это создание летнего вольера для крокодила. В настоящее время мы рассчитываем варианты — архитекторы, зоологи совместно со строителями сейчас рисуют проекты. Возможно, восстановим экспозиции для крокодила», — говорит директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Для посетителей свои двери террариум откроет завтра, в 12 часов. Посмотреть на рептилий можно каждый день в часы работы зоопарка — в зимний период с 8 до 6 вечера.