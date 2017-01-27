В Ростовском зоопарке строят болшой вольер для двух медведей

Сначала улучшить жилищные условия, а затем уже думать о потомстве. В Ростовском зоопарке всё как у людей. Новая большая клетка со всесезонным бассейном должна объединить судьбы двух белых медведей. По крайней мере, на это надеются зоологи и уже замечают знаки симпатии Кометы к Якуту.

Новая игрушка — подарок из далекой Чехии, где Комета родилась и провела первые полтора года своей жизни. Вот уже 3 года она отлично себя чувствует и с удовольствием играет в Ростовском зоопарке. Этот презент медведица тоже приняла с охотой.

«Она очень веселая, энергичная. Все ей любопытно. У нас сейчас строится вольер, просто сейчас прекратили из-за погоды. А так она наблюдает за строителями, что они там делают. Так — не так. Через прутья выглядывает», — говорит заведующая отделом хищных животных Ростовского зоопарка Нина Дудина.

Вольер у Кометы не старый, но в зоопарке решили улучшить условия. Уже несколько месяцев ведутся работы по реконструкции с перерывом лишь на непогоду. Закончить обновление планируют к лету.

«На данном этапе уже выполнены работы по установке металлоограждений, установки стекол. Выполнены закладные элементы системы фильтрации и системы охлаждения и напольные покрытия сделаны натуральным камнем, чтобы соблюдать температурный режим и зимой, и летом», — говорит пресс-секретарь Ростовского зоопарка Екатерина Ковалёва.

Вода после реконструкции в медвежьем бассейне будет круглый год: прохладной летом и не замерзающей зимой. Главный специалист по хищникам Нина Дудина надеется, что к переезду в новый вольер медведи поселятся уже парой — помимо 4-летней Кометы есть еще 14-летий Якут.

«Сходятся обычно животные на 80 процентов, если они одного возраста. А у нас они разного возраста. Поэтому мы боимся, что возрастной этот критерий может помешать сойтись нам. Но она уже проявляет интерес к нашему самцу, он тоже. Поэтому будем надеяться, что весной, обычно у них гон — апрель-май», — говорит заведующая отделом хищных животных Ростовского зоопарка Нина Дудина.

Последнее потомство от белых медведей было в нашем зоопарке почти 30 лет назад — в 1988 году.