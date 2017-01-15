В Ростовскую область птичий грипп могли занести перелетные пернатые

Птичий грипп отступил. В понедельник стало известно, что в Ростовской области завершено уничтожение поголовья птицы в очаге заболевания. По информации Роспотребнадзора, в целом по области эпидпорог по гриппу не превышен. А тем временем предприятие «Евродон» в Красносулинском районе, где и был выявлен геном вируса, подсчитывает убытки и объясняется с местным населением, которое считает, что погибшую птицу утилизировали с нарушением.

Почти 10 лет птицеводы Ростовской области жили спокойно — последняя вспышка птичьего гриппа на Дону была в 2007-м. И вот, под занавес 2016-го, вирус нашли на одной из производственных площадок компании «Евродон» в Красносулинском районе. Специалистам пришлось ликвидировать поголовье всего индюшатника, а это 160 тысяч голов. Затем птицу утилизировали на участке неподалёку от города. Это стало причиной недовольства местных жителей.

С момента захоронения прошло около 10 дней, но запах хлора ещё чувствуется. Примерно в 300 метрах отсюда — мототрасса, и около километра до жилых домов. Свои опасения люди высказали на сходе граждан — они бояться, что опасный вирус отравит воздух, попадёт в воду и почву.

«В основном у нас население пользуется колонками и колодцами. Захоронение сделано с уклоном на посёлок. Что мы будем пить? Какую воду? Отравленную?», — возмущена житель Красного Сулина Татьяна Железняк.

Ветеринары успокаивают: во-первых, случаев передачи человеку выявленного вируса H5N8 не зафиксировано, а во-вторых, захоронили птицу по всем нормам и правилам.

«Траншея глубиной не менее 5 метров была выстлана полиэтиленом, то есть создана некая капсула, которая предотвращает попадание вируса гриппа птиц в грунтовые воды, в почву», — уверил заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров.

Специалисты говорят, что распространение птичьего гриппа на территории области удалось остановить благодаря оперативному реагированию, но угроза всё равно сохраняется. Заболевание зафиксировано в соседних регионах — Краснодарском крае, Калмыкии, Астраханской области. Бушует птичий грипп и в Европе.

Донские ветеринары предполагают, что к нам вирус занесли перелётные пернатые, и говорят, что владельцам домашних птиц надо быть особенно внимательными.

«В первую очередь это должно касаться безвыгульного содержания птиц, чтобы исключить контакт с дикими птицами, и вторым вопросом профилактики является обязательная вакцинация птиц против гриппа», — говорит директор ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.

Сразу после обнаружения болезни в личных подсобных хозяйствах в радиусе 10 километров была проведена вакцинация. А за весь 2016-й год от птичьего гриппа было привито более двух миллионов голов птицы.

Возможно, поэтому сейчас об эпидемии на территории региона говорить не приходится. Средний показатель по области на 30 процентов ниже порогового. Между тем, в агрохолдинге «Евродон» подсчитывают убытки — они уже точно превысили миллиард рублей — и проводят санитарные мероприятия на пострадавшем от вируса индюшатнике.

«Сейчас идёт процесс подготовки птичников, проводят дезинфекци и другие необходимые мероприятия. Только после этого можно будет говорить о снятии ограничений», — говорит исполнительный директор компании «Евродон» Александр Пак.

Как отметили в компании, если не возникнет никаких форс-мажоров, то снова заняться разведением индюков на этой производственной площадке планируют уже в феврале.