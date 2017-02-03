В Роствоской области стартовала федеральная программа ‘Сельский клуб’

В Ростовской области отремонтируют десятки Домов культуры по программе «Сельский клуб». Это проект федеральный, поэтому и деньги на ремонт и оснащение современной начинкой будут выделяться из бюджета страны.

Первые изменения вот-вот ждут в ДК Неклиновского района. Туда привезут новейшее светотехническое оборудование. Директор Владимир Сёмин говорит, лично участвовал в разработке проекта и идеями московских дизайнеров был впечатлен.

«Это настолько стало актуальным в связи с тем, что в нашем районном Доме культуры проходит много серьезных мероприятий областного уровня, межрегиональные фестивали проходят», — говорит директор районного Дома культуры Неклиновского района Владимир Сёмин.

«Берега дружбы», «Славянский круг», «Покровский бульвар», районные и отраслевые праздники — в этом зале постоянно что-то происходит. Но здание построено в 1969 году и хотя его реконструировали, до сценического света руки так и не дошли.

«Когда заработала эта программа восстановления сельских клубов, у нас появилась возможность реализовать ее сразу же не только здесь, в нашем ДК, но и в кинотеатре «Мир», а также на территории сельских поселений», — говорит глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

По программе, о которой рассказывает глава района, регионам выделяются деньги из федерального бюджета на восстановление Домов культуры.

«Мы сейчас идем по тому пути, чтобы люди нормально себя чувствовали в таких домах, мы будем делать ремонты, закупать новое оборудование, для этого и созданы партийные проекты, а наша роль — приехать сюда и удостовериться, что здесь надо делать именно это», — говорит депутат Госдумы России Юрий Кобзев.

«Сельский клуб» — это проект, который только набирает обороты. Депутат госдумы Юрий Кобзев говорит, что программа рассчитана не на один год. И за это время на Дону новую жизнь обретут десятки Домов культуры.