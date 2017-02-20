В Сальске торжественно открыли медицинский центр ‘Эксперт’

Красную ленточку уже разрезали, и медицинский центр «Эксперт» официально открыт. Он специализируется на осмотре беременных. В эти минуты гостей знакомят с медицинским персоналом и показывают оборудование учреждения, которое отвечает последнему слову техники и позволяет на ранних сроках беременности выявлять патологии. Главная задача — снизить младенческую смертность.

В рамках государственно-частного партнерства всем беременным первого и второго триместра медпомощь будут оказывать бесплатно по полису ОМС. Пациентами станут будущие мамы Сальска и ближайших поселений. Кстати, такие центры будут работать в шести районах области. Изначально в Сальске тоже был представлен небольшой кабинет, но недавно приняли решение сделать расширение. Персонал прошел персональное обучение и теперь готов к работе.