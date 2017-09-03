В самой большой школе Юга России прозвенел Первый звонок
1 сентября в Ростове-на-Дону открыли самую большую на юге России школу. Старт учебному году дали губернатор Василий Голубев и глава города Виталий Кушнарев. Учебное заведение рассчитано на 1400 учеников. Это сразу 66 классов. Из них 15 — первые классы. Среди параллели есть даже первый «О» и первый «У». Направленность обучения инженерно-техническая, и для получения знаний в школе установлено самое современное оборудование.
Комментарии
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Ага, школу-то открыли, а то что освещения нету ни на Еременко, ни на Жданова и Солженицына никто и не вспомнил! Как дети будут переходить дороги? Поток машин там уже довольно большой и напарковано вдоль обочины много — ждут пока кого-нибудь собьют?!