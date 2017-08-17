В сентябре 8-я школа Новошахтинска откроется после капитального ремонта

В сентября в Новошахтинске откроет двери обновленная школа номер 8. На капитальный ремонт учебное заведение должны были закрыть еще в 2011 году. Однако в ожидании финансирования проект «завис» на несколько лет. Долгожданный ремонт начался в прошлом году.

1 сентября в школу вернутся более 450 учеников. В том числе и те, кто уходил из-за второй смены, в этот раз всех смогут уместить в одну. Кроме того, теперь в школе созданы условия для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Просветова, директор школы №8 г. Новошахтинск: «Мы считаем, что это короткий срок и за него сделано очень много. Поменяли все коммуникации, поменяли полы, окна. Полностью восстановили крышу. Было поменяно очень много деревянных конструкций. Сделали замечательную спортплощадку. Можно сказать, что школа новая».

Евгений Кравцов, мастер подрядной организации: «Основные работы уже выполнены, осталось благоустройство. На все время ушло около 9 месяцев».