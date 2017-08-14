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ОБЩЕСТВО

В сентябре из-за велосоревнований перекроют трассу «Ростов-Азов»

16:26 Понедельник, 14.08.2017

Первенство ЮФО и России по велоспорту-шоссе пройдет на азовской трассе в сентябре. Из-за этого 12 и 14 сентября с 08.00 до 16.00 дорогу перекроют на участке от магистрали «Дон»– г. Азов по направлению из г. Ростова-на-Дону в г. Азов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Транспорт пустят в объезд — по автомобильной дороге г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов (старое направление).

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