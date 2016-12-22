В Шахтах обсудили итоги совместных учений спасателей и коммунальщиков

Природные катастрофы и коммунальные ЧП обрушились разом на Ростовскую область. Наиболее сложная обстановка возникла в Шахтах. Таков сценарий учений, которые сегодня провели спасатели. Разбор тренировки оперативных служб региона устроили на заседании специальной комиссии.

После разгула стихии в городе Шахты вышли из строя сразу все системы жизнеобеспечения: тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, на дорогах заносы. Это легенда совместных учений донских спасателей и коммунальщиков.

Развернуть пункт обогрева, устранить крупный порыв, аварию на трансформаторной подстанции — такие тренировки проходят в регионе ежегодно, причем одновременно во всех районах области. Накануне новогодних праздников тестируют спасателей и коммунальщиков, задача которых оперативно устранить последствия стихии или чрезвычайного происшествия.

«Мы должны еще раз накануне больших праздников посмотреть готовность наших сил, средств, вывести технику, посмотреть на навыки тех людей, которые должны выполнять свои функциональные обязанности, когда все люди будут отдыхать, отмечать новогодние праздники. Возможно, следует принять какие-то дополнительные управленческие решения, где-то усилить техникой, где-то людьми с той целью, чтобы праздники прошли с радостным настроением, и ничто их не омрачило», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В учениях приняли участие более двух тысяч человек, 253 ремонтно-восстановительные бригады и 627 единиц техники. Итог тренировки подводили на селекторном совещании с главами всех районов. Учения в Шахтах вскрыли определенные проблемы экстренных служб города.

«Оповещение населения осуществляется путем информирования департаментом городского хозяйства управляющих компаний, которые, в свою очередь, уже информируют само население. Параллельно администрация города ставит сообщает об этом СМИ. На данные мероприятия в местной власти уходит от трех до четырех часов, что, естественно, затягивает процедуру информирования населения», -отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ирина Ялтырева.

При этом в Шахтах работают административные участковые. Таких специалистов нет ни в одном районе области. В случае ЧС участковые оповещают жителей частного сектора о причинах аварии, местах и сроках ликвидации, а также местах подвоза воды. Такую практику эксперты советуют взять глава на вооружение.