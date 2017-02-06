В Шахтах решают судьбу школы №5, которая находится в аварийном состоянии

В Ростовской области начали проверку аварийных учебных заведений. Поводом послужили жалобы учеников и их родителей на шахтинскую школу №5. Еще летом экспертная комиссия признала здание 1940 года опасным и не подлежащим ремонту, но администрация все равно провела там еще один учебный год. Что ждет в ближайшем будущем исторический корпус и как быть тем, кто здесь учится и преподает?

Разговоры о судьбе шахтинской школы №5 ведутся не первый год, из-за особенностей местности грунт в основании здания оседает. Деформации уже заметны, хотя официально статус аварийной школа еще не получила. Специалисты говорят, что никакой капитальный ремонт здание 1940 года не спасет, школу нужно перестраивать. Проект новой постройки разработан, но на строительство денег из бюджета пока не выделено.

«Программа ГУРШ — это федеральная программа, которая финансируется Министерством топлива и энергетики России. В планах министерства в ближайшее время финансирования данного проекта нет», — поясняет заместитель главы администрации Шахт Дмитрий Кравцов.

Сейчас в школе 22 класса, это почти 600 учащихся. Многие считают здание настоящим памятником, во время Великой Отечественной войны здесь был лагерь советских военнопленных. Но преподаватели говорят, что для образовательного процесса нужна модернизация.

«Дети должны учиться в современной школе, мы это понимаем. Им нужны современные классы», — говорит заместитель директора по воспитательной работе школы №5 Олеся Богачева.

Строительство новой школы специалисты оценивают в 460 миллионов рублей, это пока предварительные цифры.

«Пока непонятная ситуация с ГУРШем. Вроде как выделяют деньги на проектирование, а потом останавливают решения на само строительство. В чем здесь дело и чья это вина, мы будем вместе с администрацией города и правительством разбираться», — комментирует депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия» Антон Гетта.

В следующем году школе №5 исполняется 95 лет, но в родных стенах ученики юбилей едва ли отпразднуют — с сентября занятия планируют перенести в другой корпус этого же образовательного заведения.