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В Шахтах состоялся бал ‘Юности кадетская звезда’

11:33 Пятница, 30.12.2016

В шахтинском драмтеатре «Пласт» состоялся бал «Юности кадетская звезда». Как сообщает сайт правительства Ростовской области, в мероприятии приняли участие воспитанники корпуса имени Бакланова.

За отличную учебу лучших повысили в званиях и отметили нагрудными знаками, а некоторым педагогам вручили благодарственные письма. Учебное полугодие завершается, потом кадеты отправятся на каникулы, которые продлятся 10 дней.

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