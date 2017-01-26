В ‘Шолохов-центре’ открылась выставка работ художника Щербакова

К 100-летию со Дня рождения художника Бориса Щербакова в Ростове-на-Дону открылась выставка «Здесь гений жил». Главная тема картин — литературные места. На полотнах мастера пейзажной живописи можно увидеть порыжевшие березы Ясной Поляны, тихие комнаты толстовского дома, аллеи в Михайловском, по которым гулял Пушкин, бирюзовые воды Дона и курганы, помнящие казачью славу. Экспозиция открыта в ростовском «Шолохов-центре».