В системе Менделеева появился элемент, названный в честь ростовчанина
Новый химический элемент в периодической системе Менделеева назван именем ростовчанина. Такого всемирного признания удостоился известный специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик Российской академии наук Юрий Оганесян. Сейчас он работает в Москве.
Нам удалось связаться с Юрием Цолаковичем по скайпу. Он рассказал, что новые элементы принято называть в честь тех, кто причастен к открытию. На этот раз в научной группе было несколько десятков специалистов, но в периодической системе появился именно Оганессон.
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