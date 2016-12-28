В системе Менделеева появился элемент, названный в честь ростовчанина

Новый химический элемент в периодической системе Менделеева назван именем ростовчанина. Такого всемирного признания удостоился известный специалист в области экспериментальной ядерной физики, академик Российской академии наук Юрий Оганесян. Сейчас он работает в Москве.

Нам удалось связаться с Юрием Цолаковичем по скайпу. Он рассказал, что новые элементы принято называть в честь тех, кто причастен к открытию. На этот раз в научной группе было несколько десятков специалистов, но в периодической системе появился именно Оганессон.