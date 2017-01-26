В Советском районе Ростова ликвидирована стихийная свалка

На улице Пескова в Советском районе Ростова специалисты комитета по охране окружающей среды обнаружили свалку органических и бытовых отходов. Она образовалась стихийно на длительно не используемых земельных участках. Об этом сообщили в администрации города.

«В ходе проведенных совместных с администрацией Советского района мероприятий данная территория была очищена от скопившегося мусора и приведена в надлежащее состояние. С целью пресечения повторного складирования отходов недобросовестными перевозчиками въезд на указанную территорию закрыт», — говорит председатель комитета по охране окружающей среды Владимир Василенко.