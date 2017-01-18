В станице Старочеркасской на крещение ожидается до 13 тысяч верующих

Для традиционных крещенских купаний в станице Старочеркасской оборудованы два места. Участок берега у паромной переправы и стационар «Казачий Дон» на территории монастыря полностью готовы к традиционному православному мероприятию.

Главная купель Дона — паромная переправа станицы — уже несколько лет подтверждает свой статус. Тысячи верующих не только Ростовской области с ночи 18 января и до вечера 19 января выстраиваются в длинные очереди, чтобы совершить традиционный обряд. Для комфорта верующих спасатели Аксайского района оборудовали переправу женскими и мужскими палатками для переодевания и тепловыми пушками для обогрева. Так же оборудовано и второе место для крещенских купаний. За безопасностью купающихся будут следить врачи скорой помощи, спасатели Донского спасательного центра МЧС, Аксайского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС по Ростовской области», Аксайского поисково-спасательного подразделения спасательной службы на воде, а также сотрудники ГИБДД, ППС и казачьи дружины.

«Для бригад, обеспечивающих безопасность в время крещенских купаний, которые будут в круглосуточном режиме дежурить у купелей, мы установили палатку, где можно будет погреться, выпить горячего чая. Кроме того наши спасатели будут варить кашу с тушенкой для дежурных бригад», — рассказал Валерий Матвейчук, начальник управления по предупреждению и ликвидации ЧС в Аксайском районе.

С 18 на 19 января в 03:00 от главного собора Старочеркасска начнется Крестный ход к паромной переправе, где настоятель храма первым окунется в купель. Принимать верующих главная донская купель будет до 17:00 19 января.

Второе место купания — «Казачий Дон» — будет принимать желающих в течение дня 19 января с 09:00. В прошлом году купели Старочеркасска посетили около 13 тысяч верующих. В этом году, говорят спасатели, их будет ничуть не меньше.