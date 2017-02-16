Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В субботу Театральную площадь Ростова перекроют на время эстафеты огня Всемирных военных игр

16:39 Четверг, 16.02.2017

машинРоссия впервые принимает III зимние Всемирные военные игры. Перед Играми проводится эстафета огня. Огонь был зажжен 13 февраля на южном склоне горы Эльбрус. Далее эстафета пройдет в пяти столицах военных округов, в том числе и в Ростове-на-Дону.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, в Ростов на Театральную площадь огонь доставят 18 февраля в 12 часов. В связи этим площадь будет перекрыта с 8 до 16 часов.

Еще темы рубрики

машин
16 февраля 2017
В субботу Театральную площадь Ростова перекроют на время эстафеты огня Всемирных военных игр
16 февраля 2017
Игроки ‘Ростова’ и ‘Спарты’ рассказали о готовности команд к матчу
16 февраля 2017
В июне на Дону проведут мониторинг исполнения наказов избирателей
16 февраля 2017
За три дня шахтерам ‘Кингкоула’ выплатили 8,8 миллиона рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.