В субботу Театральную площадь Ростова перекроют на время эстафеты огня Всемирных военных игр
Россия впервые принимает III зимние Всемирные военные игры. Перед Играми проводится эстафета огня. Огонь был зажжен 13 февраля на южном склоне горы Эльбрус. Далее эстафета пройдет в пяти столицах военных округов, в том числе и в Ростове-на-Дону.
Как сообщает сайт администрации донской столицы, в Ростов на Театральную площадь огонь доставят 18 февраля в 12 часов. В связи этим площадь будет перекрыта с 8 до 16 часов.
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