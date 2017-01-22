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ОБЩЕСТВО

В Таганроге на специальном совещании обсудили экологические проблемы региона

12:36 Среда, 18.01.2017

Экологические проблемы донского региона в этом году будут на особом контроле региональных органов власти. Об этом говорили на заседании Общественного экологического совета. Его заседание прошло в Таганроге в межрайонной природоохранной прокуратуре.

Как отметили участники встречи — представители власти, правоохранительных органов и ученые, в Год экологии большое внимание следует уделить вопросам защиты Цимлянского водохранилища, очистке сточных вод, охране водных биоресурсов и противодействию браконьерству.

«У нас практикуется рассмотрение наиболее острых вопросов на межведомственных совещаниях с природоохранной прокуратурой, а также проведение совместных целевых проверок по тем или иным направлениям», — рассказал ростовский межрайонный природоохранный прокурор Виталий Семенченко.

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Вениамин 22.01.2017

Бред.Охрана водных ресурсов блокируется природоохранными органами на реке Миус и покрываются ими экологические преступления коммерческих организаций.Наблюдаю за этим более 10 лет.Река полумертвая,биорессурсов выше меленьтьевского моста почти не осталось.Грунтовые и подземные воды в реку заблокировал ЗАО «Миусский лиман»с благословения федеральных природоохранных и природозащитных организаций.