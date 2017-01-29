В Таганроге отмечают День рождения Чехова
Сегодня весь просвещенный мир вспоминает Антона Чехова. Он родился в этот день в Таганроге в 1860 году, на родине к памятнику писателя с утра несут цветы. Программа празднования расписана до самого вечера, мероприятия пройдут в домике Чехова, лавке Чеховых, таганрогском художественном, литературном и историко-краеведческом музее.
В театре дадут «Человека в футляре». Здесь же идет спектакль «Лишний человек» — это современная интерпретация «Чайки», пьеса поставлена режиссером и первым переводчиком произведений Антона Павловича в Южной Корее — Кан Те Сиком.
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