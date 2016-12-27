В Таганроге планируют создать новую зону отдыха

Накануне губернатор Василий Голубев провел в Таганроге личный прием граждан. К главе региона обратились с различными просьбами. Например, о выделении квот на медпомощь или предоставление места в специализированном детском саду.

Однако наиболее интересным, сообщает сайт местной администрации, стало обращение Светланы Ливадной, которая попросила содействия в решении проблемы, связанной с засорением ливневой канализации на участке от Каменной лестницы до кафе «Альбатрос». После этого власти изыскали способ исправить ситуацию, теперь этот участок будут очищать несколько раз в год.

Добавим, местные власти планируют дальнейшее развитие приморской территории в районе Градоначальнического спуска (он соединит улицы Портовая и Шмидта, спускаясь от дома Реми). Там могут организовать новую зону отдыха. Василий Голбев пообещал поддержать проект.