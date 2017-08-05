В Таганроге загорелся стадион, который ремонтировали к ЧМ-2018

В Таганроге загорелся стадион «Торпедо», на котором планировали проводить тренировки во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Очевидцы поделились фотокадрами в социальных сетях. На стадионе идет ремонт. На начало июня 2017 года уже были выполнены земляные работы, укреплен грунт, завершали работы по дренажной системе на самом поле.

Дым от пожара был виден в разных районах города. Очевидцы предполагают, что причиной могло стать возгорание строительных материалов.

«Загорелась опалубка, которую используют при строительстве трибуны. Она пропитана чем-то, поэтому дымит», — отмечается в группе «Регион-61 | Ростов-на-Дону»