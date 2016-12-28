В течение двух дней на нескольких улицах Ростова будут отключать электричество

В течение двух дней — 29 и 30 декабря — на период времени с 9 до 17 часов на нескольких улицах Ростова-на-Дону будут отключат электричество. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так света не будет по следующим адресам: пер.Роговский 1-69, 2-44; ул. Кржижановского 209-221; ул. Цезаря Кунникова 23-29, ул. Гороская 11-19,16-24; ул. Ларина 23-27; пер. Ашхабадский 1-35; пер Орджоникидзе 2-22, 1-29; пер. Немировича Данченко2-40,1-39; Солидарности 226-236, 267-279; пер. Гарибальди 1-33, 2-26; ул. Кржижановского 225-235, 238-252.