В течение нескольких дней центр Ростова и Нахичевань будут отключать от света

Из-за проведения ряда ремонтных работ многие ростовчане, проживающие в микрорайоне Нахичевань и центра с 9 по 11 августа останутся без света. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на ростовские электросети, его будут отключать с 9 до 17 по следующим адресам: ул. 43 Линия 18-48,17-31; ул. 41 Линия 18-52,17-47; ул. 39 Линия 54-98,35-79; ул. 2-я Пролетарская 54-70,75-91, ул. 30-я Линия 1-11, 2-10; ул. 31-я Линия 1-5; ул. 32-я Линия 1-17, 2-22; ул. Ереванская 12-30, 17-25, ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 70-84, 91-109, 21-41; ул. 43Линия 18-48, 17-31; ул. 41 Линия 18-52, 17-47; ул. 39 Линия 54-98, 35-79; 2-я Пролетарская 54-70, 75-91; ул 1-я Улица 1-21, 2-22; ул. 2-я Улица 1-19, 2-22; ул. 3-я Улица 1-27, 2-36; ул. 4-я Улица 1-27, 2-24; ул. 5-я Улица 2-34, 1-31; ул. 47-я Линия 1-27, 2-40; ул. 49-я Линия 2-30, 1-37; ул. 1-я Левая 1-121, 2-120; ул. 2-я Левая 1-13, 2-20; пер. Балканский 1-51, 2-50; пер. Кирилловский 1-21, 2-20.

Кроме того, с 9 по 18 августа в это же время (с 9 до 17 часов) свет отключат по следующим адресам: пер. Деревообделочный 5-13, 6-14; пер. Сборный 3-13, 4-14; пер. Литейный 1-19, 2-14; ул. Селиванова 1-25, 34-62; ул. Металлургическая 22-38, 111-119; ул. Промышленная 45-71, 54-84; пр. Шолохова 83-107.