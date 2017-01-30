В трамваях Ростова начнут тестировать новую систему безналичной оплаты проезда
В трамваях Ростова-на-Дону в скором времени начнут испытывать новую систему безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает портал rostov-transport.info со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
Так, по данным издания, аппараты начнут тестировать уже в феврале. Сначала они будут действовать параллельно с существующим устройством. Добавим, по плану, весь общественный транспорт большой вместимости должны подключить к новой системе в мае.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.