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ОБЩЕСТВО

В трамваях Ростова начнут тестировать новую систему безналичной оплаты проезда

15:59 Понедельник, 30.01.2017

В трамваях Ростова-на-Дону в скором времени начнут испытывать новую систему безналичной оплаты проезда. Об этом сообщает портал rostov-transport.info со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.

Так, по данным издания, аппараты начнут тестировать уже в феврале. Сначала они будут действовать параллельно с существующим устройством. Добавим, по плану, весь общественный транспорт большой вместимости должны подключить к новой системе в мае.

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