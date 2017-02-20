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ОБЩЕСТВО

В Целинском районе снят карантин по АЧС

17:11 Понедельник, 20.02.2017

Карантин по африканской чуме свиней сняли в Целинском районе. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Ограничения ввели в прошлом месяце — после выявления нескольких случаев опасного заболевания. На данный момент все мероприятия по ликвидации инфекции завершены.

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