В центре Ростова продолжают незаконно работать мобильные кофейни

На этой неделе в центре Ростова-на-Дону выявлено 7 случаев незаконной работы мобильных кофеен. У продавцов отсутствовали документы, подтверждающие качество продукции, санитарные талоны на обработку оборудования и личные медицинские книжки. Кроме того, на их автомобилях было установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнём, которые, в случае неисправности, могут угрожать жизни и здоровью покупателей и продавца.

Рейд провел городской Комитетом по торговле и бытовому обслуживанию совместно с администрацией Кировского района и полицией. Факты незаконной торговли выявили по следующим адресам: ул. Пушкинская, 152, ул. Пушкинская, 163, ул. Пушкинская, 166, ул. Пушкинская, 134, ул. Пушкинская, 211,ул. Береговая, 45в, ул. Береговая, 45. Было составлено 7 протоколов об административной ответственности, сообщает пресс-служба городской администрации.