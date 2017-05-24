В центре Ростова продолжают незаконно работать мобильные кофейни
На этой неделе в центре Ростова-на-Дону выявлено 7 случаев незаконной работы мобильных кофеен. У продавцов отсутствовали документы, подтверждающие качество продукции, санитарные талоны на обработку оборудования и личные медицинские книжки. Кроме того, на их автомобилях было установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнём, которые, в случае неисправности, могут угрожать жизни и здоровью покупателей и продавца.
Рейд провел городской Комитетом по торговле и бытовому обслуживанию совместно с администрацией Кировского района и полицией. Факты незаконной торговли выявили по следующим адресам: ул. Пушкинская, 152, ул. Пушкинская, 163, ул. Пушкинская, 166, ул. Пушкинская, 134, ул. Пушкинская, 211,ул. Береговая, 45в, ул. Береговая, 45. Было составлено 7 протоколов об административной ответственности, сообщает пресс-служба городской администрации.
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лучше бы рейды проводили кто наркотиками торгует, а не тушили малый бизнес.мне как покупателю кофе не нужны бумажки и сертификаты на оборудование эти бумажки нужны администрации чтобы брать мзду.